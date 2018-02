SuperEnalotto, due giocatori sfiorano la vincita dei sogni

A un passo dal "6" dei sogni. Due giocatori hanno sfiorato la vincita record al SuperEnalotto nella scorsa estrazione, quella del 3 febbraio 2018. A Battipaglia, in provincia di Salerno, e a Pernate, nel novarese, hanno vinto 17mila euro facendo "5": le schedine vincenti sono state vendute rispettivamente nella ricevitoria Bar Mazzini in via Mazzini 131 e in quella del Bar Sport di Piazza Fratelli Bandiera 33.

Nel frattempo il jackpot del SuperEnalotto vola sempre più in alto: ha raggiunto i 95,4 milioni di euro. Il montepremi è al sesto posto nelle vincite più alte della storia del gioco. Nell’ultimo concorso di sabato la combinazione vincente è stata 1 8 19 28 34 87 Jolly 43 SuperStar 11; non è stato centrato il 6.

C'è grande attesa per l'estrazione di stasera, martedì 6 febbraio. Il 6 manca dall’agosto scorso quando a Caorle, in provincia di Venezia, finirono 77,7 milioni.

Screenshot dal sito Superenalotto.it