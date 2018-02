SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi 20 febbraio 2018, i numeri

L'estrazione dei numeri del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri fortunati del 10eLotto di oggi martedì 20 febbraio 2018. Ecco il nuovo appuntamento con la fortuna, dopo quello di sabato 17 in cui nessun fortunato ha centrato la sestina vincente (non è stato realizzato nemmeno il 5+). Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto la cifra record di 102 milioni di euro. Su Today la diretta dell'estrazione di Lotto e SuperEnalotto a partire dalle ore 20.

Estrazione SuperEnalotto e Lotto: un jackpot da sogno

L’ultimo jackpot del SuperEnalotto realizzato risale all’1 agosto dello scorso anno, quando a Caorle (Venezia) furono vinti 77,7 milioni di euro. Il premio di prima categoria in palio questa sera è già nella top 5 delle vincite più alte mai realizzate al SuperEnalotto, e potrebbe rapidamente scalare la classifica. Il record assoluto è per i 178 milioni vinti nel 2010 e distribuiti con 70 quote in tutta Italia; a seguire i 165 milioni centrati a Vibo Valentia nel 2016 (vincita unica più alta mai realizzata, grazie anche a un 6 Stella da 2 milioni); sul terzo gradino del podio ci sono i 147 milioni di Bagnone (Massa Carrara) del 2009, infine i 139 milioni divisi tra Parma e Pistoia a febbraio del 2010.

Nell'attesa, ecco alcune pillole statistiche sui numeri del Lotto. Il 65 su Torino è ancora l'unico centenario del Lotto: con il concorso di sabato 17 febbraio ha raggiunto quota 111 turni di assenza, davanti all'85 su Cagliari a 98 e al 36 su Palermo a 93.

SuperEnalotto, top 10 numeri frequenti e top 10 numeri ritardatari (dal sito superenalotto.it)