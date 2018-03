SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: estrazione di giovedì 22 marzo, i numeri vincenti

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: nuova estrazione oggi, giovedì 22 marzo, per i giochi più seguiti dagli italiani. Grande attesa soprattutto per il SuperEnalotto, con il jackpot che continua a salire vista l'assenza di '6' vincenti ormai da diverse estrazioni. Il montepremi è arrivato a 117,2 milioni di euro, diventando il più alto in Europa in questo momento.

Il '6' si fa attendere, ma con i numeri estratti martedì 20 marzo sono stati centrati ben quattro '5', che hanno permesso ai fortunati giocatori di portare a casa una cifra vicina ai 50mila euro. I numeri di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto che verranno estratti oggi, giovedì 22 marzo, verranno pubblicati su Today dopo le ore 20.

SuperEnalotto, i numeri ritardatari

Nella tabella pubblicata sul sito del SuperEnalotto è possibile consultare i numeri ritardatari e da quante settimane non vengono estratti. I dati sono elaborati a partire dal concorso n. 87 del 1997 che è il primo concorso ufficiale del SuperEnalotto.

Lotto, i numeri più attesi

Per quanto riguarda il Lotto, ecco i quattro numeri più attesi di ogni ruota, compresa la ruota nazionale.