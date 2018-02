Superenalotto, in palio il jackpot dei record: ecco i numeri vincenti

Il jackpot in palio per l'estrazione di oggi del SuperEnalotto è salito a quota 105.500.000 euro: è il montepremi più alto d'Europa e nel mondo "offrono" di più solo i due concorsi multistatali americani, il Powerball e il MegaMillions. Si tratta tuttavia solo del quinto premio più alto nella storia del SuperEnalotto: una corsa al rialzo iniziata lo scorso agosto quando a Caorle venne centrato per l'ultima volta il magico "6" che portava in dote più di 77 milioni di euro.

Estrazione SuperEnalotto n°25 del 27/02/2018

48, 56, 66, 83, 86, 89

Numero Jolly 6

Numero superstar 67

Il SuperEnalotto, come riporta Agipronews, nell'ultima estrazione di sabato 24 febbraio ha premiato due fortunati giocatori che hanno centrato il "5" e portato a casa 117.546,37 euro a testa.

SupernEnalotto, Lotto e 10eLotto