Lotto e SuperEnalotto, l'estrazione di oggi 8 febbraio 2018: i numeri

Cresce l'attesa per i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. E come sempre, qui su Today,it, a partire dalle 20 potrete seguire in diretta l'estrazione di oggi giovedì 8 febbraio 2018. Il jackpot del SuperEnalotto vola sempre più in alto e ha raggiunto i 96,4 milioni di euro: il premio è al sesto posto nelle vincite più alte della storia del gioco. La sestina dei sogni latita ormai dal 6 agosto scorso, quando fu centrata a Caorle, in provincia di Venezia.

Estrazione Superenalotto di oggi giovedì 8 febbraio 2018

La combinazione vincente: 47 25 43 24 90 30

Jolly: 77

Superstar: 83

Estrazione del Lotto di oggi giovedì 8 febbraio 2018

Estrazione n°17 del 08/02/2018 NAZIONALE 34 25 90 17 46 BARI 60 17 9 63 90 CAGLIARI 41 25 86 72 61 FIRENZE 20 77 71 39 45 GENOVA 39 47 24 9 38 MILANO 40 80 61 34 22 NAPOLI 33 48 52 47 39 PALERMO 61 86 33 42 89 ROMA 35 15 19 79 22 TORINO 57 70 7 24 63 VENEZIA 26 76 23 44 31



Estrazione numeri 10eLotto di oggi giovedì 8 febbraio 2018

15 17 20 25 26 33 35 39 40 41 47 48 57 60 61 70 76 77 80 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 60

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 60 17

SuperEnalotto e Lotto: estrazione numeri 8 febbraio 2018

Ricordiamo che l'ultima estrazione del SuperEnalotto ha regalato comunque alcune vincite importanti: un 5+1 da 578mila euro è stato infatti centrato a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Nell’ultima estrazione, quella di martedì 6 febbraio, sono stati centrati anche sette 5 da 26mila euro, come riporta Agipronews. L'utima estrazione del Lotto ha premiato invece la provincia di Catania: a Misterbianco un fortunato giocatore si è portato a casa oltre 64mila euro con una schedina da 1 euro e 50 (1-6-14-22 i numeri giocati sulla ruota di Palermo). Quanto ai numeri ritardatari, spicca il 65 sulla ruota di Torino che non esce da 105 estrazioni, seguito dall'85 sulla ruota di Cagliari (85 turni). Sul sito di Lottomatica è possibile controllare tutti i numeri ritardatari per il gioco del Lotto.

Qui sotto, ecco i 10 numeri più frequenti e i 10 numeri ritardatari del SuperEnalotto (dal sito superenalotto.it)

