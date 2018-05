Punta 3 euro e ne vince 100mila | Ultima estrazione Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Nel concorso SuperEnalotto di giovedì 10 maggio nessun 6 e il Jackpot sale a 33,5 milioni di euro. La combinazione esatta è stata 41 62 77 79 81 84 Jolly 60 SuperStar 55. Ma le grandi sorprese arrivano dal 10eLotto. Ma procediamo con ordine.

SuperEnalotto 55mila euro con il 5

E' stato un giovedì sera di festa per i tre giocatori che hanno centrato il 5 e si aggiudicano oltre 55mila euro ciascuno.

Le schedine vincenti - scrive Agipronews - sono state convalidate a Rimini (Ricevitoria Dell’Oro in via Marecchiese 124), Gadesco Pieve Delmona (Cremona, Tabaccheria Compiani in via Berlinguer 56) e Saccolongo (Padova, Bar Lo Zodiaco in via Roma 96).

Complessivamente solo con i 5 Stella, i 5 + e i 5 più ricchi, da inizio anno i giocatori sono stati premiati con oltre 14,4 milioni di euro.

SuperEnalotto 10 maggio 2018: la combinazione

41 62 77 79 81 84 Jolly 60 SuperStar 55

10eLotto 10 maggio 2018

03 10 12 24 28 32 35 40 50 52 54 60 61 63 68 72 73 87 88 89. Numero Oro: 87. Doppio Oro: 87 52.

Il 10eLotto premia Cirò Marina (KR) con un 9 Doppio Oro da 100mila euro realizzato con una giocata da 3 euro su un'estrazione frequente, riferisce sempre AgiproNews.

Lotto 10 maggio 2018 tutti i numeri

Estrazione n°56 del 10/05/2018 NAZIONALE 59 42 80 53 44 BARI 87 52 54 44 62 CAGLIARI 61 35 60 43 58 FIRENZE 89 73 24 83 90 GENOVA 72 88 70 43 16 MILANO 10 28 21 72 49 NAPOLI 28 12 48 62 81 PALERMO 3 40 69 86 35 ROMA 35 32 70 5 14 TORINO 68 63 85 49 14 VENEZIA 50 87 42 8 90

Terno secco a Roma da 31.500 euro

Un terno secco da 31.500 euro è stato centrato nella Capitale, dove un fortunato giocatore ha puntato 7 euro sui numeri 5-14-70 sulla ruota romana.