SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: estrazione di giovedì 22 febbraio 2018, i numeri vincenti

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: le combinazioni vincenti estratte giovedì 22 febbraio 2018. Il fatidico '6' continua a latitare, proprio per questo motivo il jackpot del SuperEnalotto è arrivato a raggiungere la cifra record di 103,1 milioni di euro. Una somma abnorme, che dovrebbe fare gola a tutti. Dopo le ore 20, su Today, verranno pubblicati i numeri vincenti non soltanto del SuperEnalotto, ma anche del Lotto e del 10eLotto.

Estrazione Superenalotto di oggi giovedì 22 febbraio 2018

Combinazione vincente: 9 70 40 81 76 45

Jolly: 39

Superstar: 28

Estrazione del Lotto di oggi giovedì 22 febbraio 2018

NAZIONALE 70 6 24 76 19 BARI 14 53 88 9 42 CAGLIARI 51 52 17 44 87 FIRENZE 48 17 45 60 59 GENOVA 79 24 3 7 66 MILANO 31 79 73 70 83 NAPOLI 55 7 67 59 57 PALERMO 63 71 8 30 31 ROMA 35 23 30 58 71 TORINO 7 1 58 71 43 VENEZIA 55 57 42 34 88

Estrazione numeri 10eLotto di oggi giovedì 22 febbraio 2018

1 3 7 14 17 23 24 31 35 45 48 51 52 53 55 57 63 71 79 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 14

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 14 53

Il jackpot da sogno

L’ultimo jackpot del SuperEnalotto realizzato risale all’1 agosto dello scorso anno, quando a Caorle (Venezia) furono vinti 77,7 milioni di euro. Il premio di prima categoria in palio questa sera è già nella top 5 delle vincite più alte mai realizzate al SuperEnalotto, e potrebbe rapidamente scalare la classifica. Il record assoluto è per i 178 milioni vinti nel 2010 e distribuiti con 70 quote in tutta Italia; a seguire i 165 milioni centrati a Vibo Valentia nel 2016 (vincita unica più alta mai realizzata, grazie anche a un 6 Stella da 2 milioni); sul terzo gradino del podio ci sono i 147 milioni di Bagnone (Massa Carrara) del 2009, infine i 139 milioni divisi tra Parma e Pistoia a febbraio del 2010.