Superenalotto, Lotto e 10eLotto: estrazione di oggi martedì 27 febbraio 2018

SuperEnalotto e Lotto, i numeri estratti martedì 27 febbraio 2018. Dalle ore 20 in diretta l'estrazione di oggi per scoprire la combinazione vincente del SuperEnalotto. I numeri vincenti sulle ruote del Lotto e 10eLotto.

48, 56, 66, 83, 86, 89

Numero Jolly 6

Numero superstar 67

Lotto: i numeri vincenti di oggi 27 febbraio 2018

Estrazione Lotto n°25 del 27/02/2018

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° Bari 57 20 58 2 23 Cagliari 7 57 74 28 64 Firenze 80 3 48 57 41 Genova 56 43 81 32 50 Milano 89 71 26 76 7 Napoli 6 83 39 57 7 Palermo 42 30 5 87 81 Roma 49 52 56 28 44 Torino 37 33 55 56 59 Venezia 37 33 71 35 43 Nazionale 84 80 51 52 41

10eLotto, estrazione di oggi martedì 27 febbraio 2018

Estrazione 10eLotto n°25 del 27/02/2018

3 6 7 20 30 33 37 42 43 48 49 52 56 57 58 71 74 80 83 89

Numero Oro 57

Doppio Oro 57 20

Il SuperEnalotto, come riporta Agipronews, nell'ultima estrazione di sabato 24 febbraio ha premiato due fortunati giocatori che hanno centrato il "5" e portato a casa 117.546,37 euro a testa.

Il jackpot in palio per l'estrazione del SuperEnalotto è salito a quota 105.500.000 euro: è il montepremi più alto d'Europa e nel mondo "offrono" di più solo i due concorsi multistatali statunitensi.

Il magico "6" è stato centrato l'ultima volta ad agosto del 2017: portava in dote più di 77 milioni di euro.

Il Lotto nell'ultima estrazione di sabato 24 febbraio ha premiato un fortunato giocatore di Sonnino, in provincia di Latina: con una giocata complessiva da 2 euro sui numeri 9-12-19-22 sulla ruota di Milano, ha indovinato sei ambi, quattro terni e una quaterna che hanno fruttato una vincita da 62.500 euro. Si festeggia anche a Tresivio (SO), dove sono stati vinti oltre 50mila euro, e a Catania, dove i numeri 3-6-29 sulla ruota Nazionale hanno regalato un bottino da 42.250 euro.

Numeri ritardatari

I dieci maggiori ritardi attuali del gioco del Lotto per ciascuna delle 10 principali ruote. Per ciascuna ruota i numeri ritardatari sono in ordine discendente. I dati sono aggiornati all'ultima estrazione di sabato 24 febbraio 2018.

Bari Numero 66 57 89 10 68 16 69 46 13 29 Ritardo 94 64 62 57 54 46 45 44 42 40

Cagliari Numero 85 46 21 55 23 77 64 13 31 2 Ritardo 101 85 82 62 50 50 49 47 47 45

Firenze Numero 82 21 56 30 62 69 75 18 38 25 Ritardo 78 63 52 45 45 39 39 35 33 32

Genova Numero 12 67 68 48 52 20 80 22 51 55 Ritardo 62 46 46 43 43 40 40 37 34 32

Milano Numero 60 36 67 17 3 18 20 82 51 25 Ritardo 81 73 71 64 62 58 57 56 55 48

Napoli Numero 71 44 77 32 86 79 61 4 65 80 Ritardo 92 77 74 73 66 50 49 48 48 48

Palermo Numero 36 45 52 24 40 80 88 27 53 69 Ritardo 96 85 79 76 63 63 59 53 50 44

Roma Numero 5 46 25 66 39 29 90 89 8 70 Ritardo 70 67 57 55 51 50 50 41 37 36

Torino Numero 65 44 87 2 42 19 59 86 53 69 Ritardo 114 83 79 67 65 61 60 59 57 52

Venezia Numero 20 15 66 18 51 81 79 77 9 8 Ritardo 86 72 63 55 51 49 48 46 43 42

