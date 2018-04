SuperEnalotto, vincita da sballo: 5+1 da un milione di euro. Pasqua 100x100, tutti i codici

Il 6 resta una chimera, e il jackpot sale ancora. Tanti premi in ogni caso, grazie anche alla Pasqua 100x100, nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 31 marzo 2018. Pasqua "dolcissima" per chi ha azzeccato la schedina da 5+1 e si porta a casa quasi un milione di euro. Per la precisione la schedina vincente frutta 976.548,77 euro.

I trentadue fortunati che hanno fatto 5 si portano invece a casa 9.859,39 euro ciascuno.Maxi vincita anche con “Superstar”, perché c'è un “5 stella” che ha fruttato 246.484,75 euro. Ma la grande attesa era per i premi da 100mila euro del concorso Pasqua 100x100 legato al SuperEnalotto.

Estrazione SuperEnalotto 31 marzo 2018: numeri vincenti

Ecco la combinazione vincente del Superenalotto n. 39 del 31/03/2018:

1 6 7 9 45 79

NUMERO JOLLY 80 NUMERO SUPERSTAR 17

Quote SuperEnalotto 31 marzo

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti - 0 5 punti + Jolly 976.548,77 € 1 5 punti 9.859,39 € 32 4 punti 107,02 € 2.993 3 punti 13,08 € 73.862 2 punti 5,00 € 819.030

Pasqua 100x100 tutti i codici vincenti

Nell'estrazione di ieri sono stati estratti anche 100 premi da centomila euro per i fortunati in possesso dei 100 codici vincenti estratti con Pasqua 100X100, l'iniziativa collegata all’estrazione del 31 marzo 2018: per partecipare bastava fare una giocata con il Superstar. In ogni schedina con Superstar convalidata si trovano due codici alfanumerici univoci. Ecco tutti i 100 codici vincenti che danno diritto ai premi da 100.000€.

CODICI VINCENTI PASQUA 100X100 0016A62700AD-2 0144A6270043-1 0249A32701A5-5 0311A4270109-2 0425A1270022-2 0471AC2700FD-8 0502A1270069-2 0520B32700A6-1 0644AD270041-6 0648A727007E-1 0682AD270056-4 0761B727010C-1 0791A527000A-2 0869BD270001-3 0887A4270008-2 1031BD27002E-7 1056A9270011-3 1141AE2700AF-1 1178AD27000F-2 1268A3270025-10 1313A7270024-2 1566AA27005B-2 1624A9270041-3 1663BB270083-1 1671B62701D5-4 1753A3270013-2 2183AC270030-2 2187AB270005-1 2200A6270102-1 2303A927000B-26 2318BE270009-3 2400A3270103-4 2675B3270017-2 2758A2270037-2 2934A22700DC-1 2964A427001D-1 3189A3270028-1 3241B3270037-1 3381BC270304-6 3553A227001D-4 3620A92700DB-2 3701AC270037-2 4101A1270094-2 4120A32700B3-7 4133A3270056-1 4527A5270014-2 4721C327009B-93 4757A427008A-2 5048BE270065-3 5079AC27004C-5 5323A227009D-1 5501BE2700A0-2 5572A4270024-1 5647A827009A-2 5652AE270054-2 5655AC270088-2 5792A827005C-3 6103AD27008B-1 6206AC270093-2 6602A62700B3-4 6711A327031F-5 6932A327006C-2 6971A427007F-2 7002A72700A4-169 7035AA2700ED-4 7059BA2700BF-2 7218A3270026-1 7508AA270091-9 7579A9270075-1 7621A327004C-2 7645AA270029-4 7677B927001C-3 8008B927000B-2 8010A727004A-1 8109B32700A4-2 8114A927005A-6 8507A727006D-3 8510AE270005-2 8612A9270091-18 8963A327007A-1 8970AE270040-1 9005F127057A-4 9090E3270223-428 9090F3270075-24 9090F3270226-2092 9090F3270281-87 9090F327041E-13 9090F3270581-160 9090F327059E-11161 9090F3270609-341 9090F3270666-62 9090F32706F3-1251 9090F32706F3-654 9090F327072B-348 9090F3270869-1164 9090F3270B15-87 9090F32710C7-146 9124B327010D-1 9433A32700E3-1 9642A327005A-1

Estrazione Lotto 31 marzo 2018: numeri vincenti

Grande attesa c'era anche per l'estrazione del Lotto. Ecco tutti i numeri vincenti su tutte le ruote del 31 marzo 2018:

Estrazione n°39 del 31/03/2018 NAZIONALE 55 31 17 88 27 BARI 17 10 85 12 45 CAGLIARI 2 85 7 54 21 FIRENZE 1 66 33 49 15 GENOVA 72 55 2 32 48 MILANO 11 67 65 38 10 NAPOLI 30 13 52 46 64 PALERMO 51 16 77 12 1 ROMA 19 76 49 50 74 TORINO 39 89 66 74 73 VENEZIA 73 42 89 8 88

Numeri ritardatari: il 65 su Torino allunga in testa alla classifica dei numeri più ritardatari del Lotto: dopo l'estrazione del 31 marzo sono 129 le assenze raggiunte dal capofila piemontese. Torna dopo 115 turni l'85 su Cagliari.

Estrazione 10eLotto 31 marzo 2018

Ecco infine la combinazione vincente del concorso 10eLotto:

1 2 10 11 13 16 17 19 30 39 42 51 55 66 67 72 73 76 85 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 17

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 17 10