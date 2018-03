SuperEnalotto e Lotto: estrazione di oggi giovedì 15 marzo 2018

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri dell'estrazione di oggi giovedì 15 marzo valgono 113,5 milioni di euro. Nessun "sei", infatti, nell'ultima estrazione: la novità è che si è fatto rivedere il 5+ che non usciva da diverso tempo ed è stato centrato con un sistema da novanta quote (diviso in tutta Italia). Bottino da 650mila euro, con "pezzi" del sistema - ogni quota dà diritto a riscuotere oltre 7mila euro - acquistati sulla bacheca online dei ricevitori e rivenduti nelle ricevitorie italiane, con la Campania in cima per vincite: merito delle 5 quote del sistema vendute nel punto vendita Bar Maiorino di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, a cui si aggiungono anche altre 11 quote distribuite in regione (un’altra a Salerno, ben otto in provincia di Napoli, e una testa tra Caserta e Avellino).

SuperEnalotto e Lotto ultima estrazione oggi 15 marzo 2018

Grande attesa, dunque, per l'estrazione di oggi. Il jackpot di prima categoria di casa Sisal è di 113,5 milioni di euro, premio più alto in Europa e quinto nella storia del concorso. Dall’ultima sestina centrata sono ormai passati più di sette mesi: il jackpot - che allora valeva 77,7 milioni - è stato realizzato l’ultima volta a Caorle, in provincia di Venezia, nel concorso del 1° agosto 2017.

Quanto all’ultima estrazione del Lotto, ad Altamura, in Puglia, un giocatore ha vinto 62mila euro con una giocata complessiva da 15 euro su tutte le ruote. E' andata meglio ad un giocatore di Torino che ha centrato un 9 oro al 10eLotto e con un tagliando da 3 euro se ne è portati a casa 100mila. Sempre in Piemonte, ma ad Alessandria, è stato invece centrato un 9 da 40mila euro.