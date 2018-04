La buona Stella del SuperEnalotto: fanno "solo" 4, ma si portano a casa 27 mila euro

Sorridono i "5" che vincono ben 22mila euro grazie al SuperEnalotto. Ma ad esultare sono soprattutto coloro che con il Superstar si portano a casa oltre 27mila euro coi 4 Stella. Anche nell'estrazione di giovedì sera niente di fatto per il “6” al SuperEnalotto: la caccia alla combinazione magica continua dopo il concorso di giovedì 12 aprile, a più di otto mesi dall’ultimo Jackpot, da 77,8 milioni, finito in provincia di Venezia. La lunga attesa ha portato il super premio di casa Sisal a 129 milioni, al quinto posto nella classifica delle vincite più alte nella storia del gioco. Attualmente, inoltre, si tratta della cifra più alta al mondo messa in palio da un concorso. Il secondo concorso della settimana ha comunque portato bene ai nove autori del “5” ognuno dei quali porta a casa più di 22mila euro.

Estrazione SuperEnalotto 12 aprile

La combinazione vincente del SuperEnalotto del 12 aprile 2018 è stata 8 28 34 38 47 54 Jolly 7 Superstar 21

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti - 0 5 punti + Jolly - 0 5 punti 22.733,04 € 9 4 punti 279,16 € 748 3 punti 23,22 € 27.028 2 punti 5,00 € 390.151

Quote SuperStar

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 5 punti + SuperStar - 0 4 punti + SuperStar 27.916,00 € 4 3 punti + SuperStar 2.322,00 € 136 2 punti + SuperStar 100,00 € 1.851 1 punti + SuperStar 10,00 € 12.566

Estrazione Lotto 12 aprile

Il 20 su Venezia abbandona subito il primo posto nella classifica dei ritardatari del Lotto: l’ultracentenario lagunare torna nel concorso di giovedì 12 aprile, dopo 105 assenze

Estrazione n°44 del 12/04/2018 NAZIONALE 80 68 59 69 13 BARI 58 76 68 60 36 CAGLIARI 51 46 84 1 5 FIRENZE 26 6 48 47 32 GENOVA 11 90 3 16 12 MILANO 90 42 67 18 36 NAPOLI 51 73 87 5 64 PALERMO 49 76 71 88 83 ROMA 6 29 33 49 52 TORINO 3 70 51 86 31 VENEZIA 66 70 20 89 84

Estrazione 10eLotto 12 aprile

10eLOTTO, NUMERI VINCENTI

03 06 11 26 29 42 46 48 49 51

58 66 67 68 70 73 76 84 87 90

numero Oro 58

doppio Oro 58 76