SuperEnalotto, una Pasqua da "100x100": e il jackpot sale fino a 119 milioni di euro

Il SuperEnalotto "cambia pelle" per le feste di Pasqua. Pasqua 100x100 è il nome della prima ricchissima promozione di SuperEnalotto SuperStar del 2018: solo per l'estrazione di sabato 31 marzo in palio ci sono 100 premi garantiti da 100.000€ ciascuno. Per partecipare all'estrazione di Pasqua 100x100 fino al 31 marzo 2018 si può effettuare una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n.39, per l'appunto proprio del 31 marzo 2018.

SuperEnalotto Pasqua 100x100

Infatti per ogni combinazione giocata con SuperStar, verrà stampato direttamente sulla ricevuta di gioco un codice univoco alfanumerico che ti permetterà di partecipare all'estrazione dei 100 premi garantiti da 100.000€, che verranno assegnati estraendo 100 codici tra tutti i codici univoci associati alle combinazioni di SuperEnalotto SuperStar giocate per il concorso in oggetto. Si può giocare fino alle ore 19.30 del giorno di estrazione.

Jackpot a 119,4 milioni di euro

Due giorni fa la fortuna ha "baciato" un giocatore che ha centrato in “5+1” conquistando un premio da 775.531,85 euro a Giardini Naxos. La giocata è stata effettuata al punto vendita tabaccheria in via Consolare Valeria 152. Nessun 6, e il jackpot sale verso cifre record: non c'è infatti nessuna traccia della sestina vincente del SuperEnalotto dall’agosto dello scorso anno, quando a Caorle (Venezia) finirono 78 milioni di euro: il premio di prima categoria è cresciuto fino a 119,4 milioni di euro, il più alto in palio in Europa e il quinto nella storia del concorso.

Nella classifica mondiale, come ricorda oggi AgiproNews, il “bottino” del SuperEnalotto è secondo solo al concorso multistatale americano Mega Millions, che attualmente vale 458 milioni di dollari.