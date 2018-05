SuperEnalotto, è l'anniversario del mitico "sistema": tutti i numeri dell'ultima estrazione

Tredici anni esatti fa, il 4 maggio 2005, durante il concorso n. 36, grazie a un sistema a caratura suddiviso in 10 cedole, fu vinto a Milano il Jackpot SuperEnalotto del valore di € 71.767.565,57. Ogni quota si aggiudicò oltre 7,1 milioni di euro. Una vincita sensazionale, ricorda Agimeg. Fu l’intuito, la fortuna ma soprattutto l’intraprendenza e la passione per i sistemi del titolare della ricevitoria in Viale Giovanni da Cermenate, sulla circonvallazione esterna di Milano, ad avere la meglio.

Molto più contenute le vincite nel concorso del 3 maggio. Nell’ultimo appuntamento ci sono cinque punti "5", ognuno da quasi 36mila euro. Sono stati inoltre centrati due punti "4 stella" da circa 24.700 euro ciascuno. Ai 756 "4" vanno 247 euro a testa circa, i 140 "3 Stella" vincono poco più di 2mila euro ciascuno

Ultima estrazione SuperEnalotto 3 maggio 2018

La sestina vincente del Superenalotto: 9 19 31 39 77 82, numero Jolly 22, numero Superstar 15. Nessun 6 né 5+, il jackpot sale così a 30,3 milioni di euro.

Quote SuperEnalotto 3 maggio 2018

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti - 0 5 punti + Jolly - 0 5 punti 35.809,28 € 5 4 punti 247,73 € 756 3 punti 20,70 € 26.746 2 punti 5,00 € 382.902

Ultima estrazione Lotto 3 maggio 2018

Estrazione n°53 del 03/05/2018 NAZIONALE 36 82 73 43 57 BARI 15 34 82 3 49 CAGLIARI 18 59 63 65 49 FIRENZE 9 20 87 16 71 GENOVA 75 65 12 48 40 MILANO 87 12 43 73 53 NAPOLI 52 85 44 31 17 PALERMO 65 77 45 54 87 ROMA 67 79 72 15 56 TORINO 82 36 24 20 73 VENEZIA 19 5 75 42 50

Ultima estrazione 10eLotto

I 20 numeri vincenti sono 05 – 09 – 12 – 15 – 18 – 19 – 20 – 34 – 36 – 52 -59 – 63 – 65 – 67 – 75 – 77 – 79 – 82 – 85 – 87 Numero oro 15 numero Doppio oro 15 34.