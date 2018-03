SuperEnalotto, il "sei" si fa desiderare: due super vincite da 123mila euro

SuperEnalotto, è ancora caccia alla sestina dei sogni. Nulla da fare: nessun "6" nell'ultima estrazione, quella di sabato 10 marzo 2018. La combinazione vincente è stata 11 15 42 64 82 84, Jolly 5, SuperStar 78. E così il jackpot sale a 112,7 milioni di euro: si tratta del premio in palio più alto in Europa e del quinto nella storia del gioco. Dall'inizio del gioco, oltre vent'anni fa, si tratta della quinta volta in cui il premio di prima categoria supera i 100 milioni di euro.

Il premio in palio - che è anche il terzo nel mondo alle spalle solo dei due colossi multistatali americani Powerball e Mega Millions - ha scalzato dal quinto posto i 100 milioni vinti a Catania nell’ottobre del 2008, e adesso nel mirino ci sono i 139 milioni divisi fra Parma e Pistoia nel 2010. Si sale a quota 148 milioni per la combinazione vincente che nell’estate del 2009 venne centrata a Bagnone (in provincia di Massa)

Vincite SupeEnalotto ultima estrazione 10 marzo 2018

E' stato comunque un sabato sera fortunato per due giocatori che hanno centrato il "5", ognuno dei quali si porta a casa 123mila euro: il primo - segnala Agipronews - è stato centrato a Cornaredo, in provincia di Milano, presso la tabaccheria Iamundo di via Monzoro 6b. Il secondo è invece finito a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, con una giocata convalidata nel Byron Caffè di via Manfredi 19.

Lotto, ecco alcune pillole statistiche. Nella classifica dei numeri più ritardatari del Lotto c'è il 65 su Torino che allunga a 120 concorsi di assenza, seguito dall’85 su Cagliari a 107, e dal 36 su Palermo a 102. Poco al di sotto della soglia a tre cifre il 20 su Venezia, via da 92 turni, e il 45 su Palermo a 91.