SuperEnalotto, sbanca con una schedina da tre euro: "E' un nonno, si è commosso"

È un nonno, benché non troppo in là con gli anni, il fortunato che ha centrato un "5+1" da 630mila euro al SuperEnalotto. La schedina (da tre euro) è stata giocata nel bar Cavour di Piazza Lamperti, a Venegono Inferiore, in provincia di Varese. L’uomo "si è già presentato nella nostra ricevitoria, si è molto emozionato. Era davvero contento, si è persino commosso", ha raccontato il titolare dell’esercizio all’agenzia Agimeg.

Bocche cucite - com’è giusto che sia - sull’identità del giocatore. Il proprietario del bar ci tiene però ad aggiungere che si tratta di "una brava persona", uno "di famiglia". Forse chi abita a Venegono una mezza idea se l’è fatta: "E’ un nostro cliente abituale, affezionato. Si tratta di persone di mezza età, già nonni. Gioverà della vincita tutta la sua ampia famiglia".

SuperEnalotto, 5+1 da 630mila euro: "Non se l'aspettava"

Insomma, a quanto pare tutti quei soldi sono finiti in buone mani. Il proprietario del bar ha inoltre spiegato di non aspettarsi nessun regalo, aggiungendo che incontrare il vincitore "è stata un’esperienza particolare. Non si aspettava di vincere una somma così importante".

L’ultima estrazione del SuperEnalotto non ha fatto registrare nessun 6, come ormai da otto mesi a questa parte. Oltre al 5+1 centrato nel Varesotto, ci sono stati anche 10 punti "5" da 20mila euro ciascuno (in basso trovate tutte le combinazioni vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto).

