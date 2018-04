SuperEnalotto, "Pasqua 100x100": l'elenco delle ricevitorie e i codici vincenti

Cento premi speciali da 100mila euro ciascuno, distribuiti da SuperEnalotto nel concorso del 31 marzo e in occasione dell’iniziativa speciale "Pasqua 100x100". I Monopoli di Stato hanno messo a disposizione l’elenco di tutte le ricevitorie che hanno assegnato i premi grazie ai codici vincenti. Nell'estrazione del Lotto e SuperEnalotto del 31 marzo 2018, infatti, sono stati estratti anche 100 premi da centomila euro per i fortunati in possesso dei 100 codici vincenti estratti con Pasqua 100x100.

Per partecipare bastava fare una giocata con il Superstar. In ogni schedina con Superstar convalidata si trovano due codici alfanumerici univoci. Ecco tutti i 100 codici vincenti che danno diritto ai premi da 100.000€.

Codici vincenti "Pasqua 100x100"

CODICI VINCENTI PASQUA 100X100 0016A62700AD-2 0144A6270043-1 0249A32701A5-5 0311A4270109-2 0425A1270022-2 0471AC2700FD-8 0502A1270069-2 0520B32700A6-1 0644AD270041-6 0648A727007E-1 0682AD270056-4 0761B727010C-1 0791A527000A-2 0869BD270001-3 0887A4270008-2 1031BD27002E-7 1056A9270011-3 1141AE2700AF-1 1178AD27000F-2 1268A3270025-10 1313A7270024-2 1566AA27005B-2 1624A9270041-3 1663BB270083-1 1671B62701D5-4 1753A3270013-2 2183AC270030-2 2187AB270005-1 2200A6270102-1 2303A927000B-26 2318BE270009-3 2400A3270103-4 2675B3270017-2 2758A2270037-2 2934A22700DC-1 2964A427001D-1 3189A3270028-1 3241B3270037-1 3381BC270304-6 3553A227001D-4 3620A92700DB-2 3701AC270037-2 4101A1270094-2 4120A32700B3-7 4133A3270056-1 4527A5270014-2 4721C327009B-93 4757A427008A-2 5048BE270065-3 5079AC27004C-5 5323A227009D-1 5501BE2700A0-2 5572A4270024-1 5647A827009A-2 5652AE270054-2 5655AC270088-2 5792A827005C-3 6103AD27008B-1 6206AC270093-2 6602A62700B3-4 6711A327031F-5 6932A327006C-2 6971A427007F-2 7002A72700A4-169 7035AA2700ED-4 7059BA2700BF-2 7218A3270026-1 7508AA270091-9 7579A9270075-1 7621A327004C-2 7645AA270029-4 7677B927001C-3 8008B927000B-2 8010A727004A-1 8109B32700A4-2 8114A927005A-6 8507A727006D-3 8510AE270005-2 8612A9270091-18 8963A327007A-1 8970AE270040-1 9005F127057A-4 9090E3270223-428 9090F3270075-24 9090F3270226-2092 9090F3270281-87 9090F327041E-13 9090F3270581-160 9090F327059E-11161 9090F3270609-341 9090F3270666-62 9090F32706F3-1251 9090F32706F3-654 9090F327072B-348 9090F3270869-1164 9090F3270B15-87 9090F32710C7-146 9124B327010D-1 9433A32700E3-1 9642A327005A-1

Luoghi di vincita dell’iniziativa “Pasqua 100x100” di sabato 31 marzo 2018, concorso n. 39