SuperEnalotto, la fortuna gira: sono in molti a fare festa

SuperEnalotto: nessun '6' nell'estrazione avvenuta sabato 7 luglio 2018. In vista della prossima, quella di martedì 10 luglio, il jackpot sale a quota 12,1 milioni di euro. La combinazione esatta dell'estrazione è stata 3 51 55 64 77 79 numero Jolly 34 e numero Superstar 1.

SuperEnalotto: le vincite di sabato 7 luglio

Ma non c'è soltanto la sestina per vincere, il gioco a premi Sisal ha 'regalato' premi anche ad altri otto fortunati giocatori. Come riporta l'agenzia Agipro, cinque persone hanno realizzato un '5' da 37mila euro ciascuno, mentre altri tre si sono aggiudicati 38mila euro a testa grazie al '4Stella'. Non saranno cifre da capogiro, ma sicuramente meglio di niente.

Il 2018 è un anno fortunato per il SuperEnalotto, visto che dal 1° gennaio il fatidico '6' è stato centrato già due volte: la prima il 17 aprile a Caltanissetta, dove sono stati vinti 130,2 milioni di euro, e la seconda il 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Ma non c'è soltanto il SuperEnalotto, ecco i numeri vincenti anche di Lotto e 10eLotto estratti sabato 7 luglio 2018:

Estrazione Superenalotto di sabato 7 luglio 2018

COMBINAZIONE VINCENTE: 3 51 55 64 77 79

JOLLY: 34

SUPERSTAR: 1



Estrazione del Lotto di sabato 7 luglio 2018

NAZIONALE 82 35 90 51 53 BARI 50 64 2 51 43 CAGLIARI 35 56 15 33 64 FIRENZE 65 28 89 4 31 GENOVA 34 72 31 21 83 MILANO 87 37 27 69 41 NAPOLI 48 14 22 2 26 PALERMO 15 49 32 38 47 ROMA 77 68 11 82 55 TORINO 30 88 83 59 42 VENEZIA 46 76 6 90 1



Estrazione numeri 10eLotto di sabato 7 luglio 2018

14 15 28 30 34 35 37 46 48 49 50 56 64 65 68 72 76 77 87 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 50

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 50 64