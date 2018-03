SuperEnalotto, ultima estrazione: in 7 sfiorano il sogno. Colpo grosso al 10eLotto

Di nuovo nessun 6 né 5+1 nell’ultima estrazione del SuperEnalotto. I numeri estratti sabato 17 marzo hanno però portato fortuna a sette giocatori che hanno centrato un “5” da oltre 35mila euro mancando solo di un pelo la sestina magica. Il jackpot sale così a 116,1 milioni di euro, quinto premio più alto di sempre nella storia del gioco. La prossima estrazione è prevista martedì 20 marzo, e chissà che qualcuno non riesca a fare bottino pieno.

Quanto al Lotto per ora non sono state segnalate vincite sostanziose. Così pure per il 10eLotto che però nell’estrazione di giovedì scorso ha regalato due premi da 50mila euro. Uno dei due biglietti vincenti è stato giocato a Mozzate, nel Comasco, grazie a un ‘nove’ con oro centrato con una puntata da tre euro. E 50mila euro sono stati vinti anche a Sambuca di Sicilia, nella provincia di Agrigento. Anche in questo caso il fortunato ha centrato nove numeri su dieci con una giocata da tre euro.

L’estrazione del Lotto di giovedì scorso ha invece premiato Saronno (Varese) dove un giocatore ha centrato una quaterna da oltre 33mila euro grazie a una giocata di 11,50 euro. In basso i numeri vincenti dell'estrazione del 17 marzo 2018.

SuperEnalotto

7 35 52 85 88 90

Numero Jolly

72

SupersStar

87

Lotto, estrazione del 17 marzo 2018

NAZIONALE 26 37 15 39 1 BARI 47 31 38 25 34 CAGLIARI 48 60 2 71 27 FIRENZE 1 47 56 41 7 GENOVA 5 60 13 58 47 MILANO 28 18 55 29 73 NAPOLI 56 15 83 4 21 PALERMO 57 84 34 20 78 ROMA 6 17 76 78 52 TORINO 56 40 9 55 17 VENEZIA 31 68 63 22 66

I numeri vincenti del 10eLotto