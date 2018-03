SuperEnalotto, ultima estrazione: sogno sfiorato. 10eLotto: due colpi da 30mila euro ciascuno

L'estrazione di sabato 17 marzo non ha fatto registrare né 6 né 5+1: il jackpot del SuperEnalotto, con 116,1 milioni di euro in palio, conferma il primato di premio più alto in Europa e scala una posizione nella classifica mondiale. Il montepremi del concorso made in Italy è battuto solo da un altro concorso multistatale Usa, il Mega Millions, che tocca i 377 milioni di dollari. La sestina vincente del SuperEnalotto manca dall’1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni di euro finiti a Caorle, in provincia di Venezia. In attesa del jackpot non sono mancate altre soddisfazioni per i giocatori: da inizio 2018 solo con i 5 Stella, i 5 + e i 5 più ricchi, da inizio anno i giocatori sono stati premiati con oltre 6,3 milioni di euro. Il colpo più ricco da inizio anno è il 5 Stella da 778mila euro finito a Pieve a Nievole (Pistoia) lo scorso 8 febbraio.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: ultima estrazione e vincite

A un passo dalla sestina dei sogni sette giocatori che hanno centrato un "5" da oltre 35mila euro mancando solo di un pelo la maxi vincita. Il jackpot sale così a 116,1 milioni di euro, quinto premio più alto di sempre nella storia del gioco. La prossima estrazione è prevista martedì 20 marzo, e chissà che qualcuno non riesca a fare bottino pieno. Come segnala Agipronews, va a due giocatori di Magenta (Milano) e Rende (Cosenza) il titolo di più fortunati per l’ultimo appuntamento del 10eLotto: per entrambi la vincita è da 30mila euro, arrivata grazie a due combinazioni diverse, un 8 Oro per il giocatore lombardo, un 6 Doppio Oro per il calabrese. Con due 9 si aggiudicano invece 20mila euro a testa altri due giocatori di Cesenatico (Forlì Cesena) e Vallefoglia (Pesaro Urbino). Complessivamente l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 28,8 milioni di euro, mentre da inizio anno il totale sfiora i 939 milioni.

Per quanto riguarda il Lotto, un giocatore di Bressana Bottarone (Pavia) ha vinto oltre 14mila euro grazie a cinque numeri messi in gioco sulla ruota Nazionale: ne ha centrati quattro. Supera i 12mila euro un’altra quaterna, ma puntata su tutte le ruote, da un giocatore di Latina, il podio è completato da un terno da 11.875 euro realizzato da un giocatore di Roma con un terno puntato proprio sulla ruota della Capitale. Complessivamente nell’ultimo concorso le vincite hanno sfiorato i 6,2 milioni di euro, mentre da inizio anno il totale è di oltre 246 milioni.

Weekend da ricordare per un fortunato giocatore del Win for Life Classico che, nel concorso delle ore 12 di sabato 17 marzo, ha centrato una vincita da 10.343,67 euro. La schedina vincente, un Quickpick da 2 euro, è stata giocata nella tabaccheria di via Giuseppe Paone a Formia, in provincia di Latina. La vincita è arrivata grazie a uno "0", dunque non è stato indovinato nessun numero. La combinazione vincente del concorso è stata 1 2 5 6 9 12 13 15 16 20, numerone 12.

SuperEnalotto

7 35 52 85 88 90

Numero Jolly

72

SuperStar

87

Lotto, estrazione di sabato 17 marzo 2018

NAZIONALE 26 37 15 39 1 BARI 47 31 38 25 34 CAGLIARI 48 60 2 71 27 FIRENZE 1 47 56 41 7 GENOVA 5 60 13 58 47 MILANO 28 18 55 29 73 NAPOLI 56 15 83 4 21 PALERMO 57 84 34 20 78 ROMA 6 17 76 78 52 TORINO 56 40 9 55 17 VENEZIA 31 68 63 22 66



10eLotto, ecco i numeri vincenti