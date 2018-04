SuperEnalotto, il nisseno più fortunato di sempre si deve "fare vivo" entro il 17 luglio

Ha tempo fino al 17 luglio il fortunato vincitore del 6 da 130 milioni di euro al SuperEnalotto.

Con una schedina 2 pannelli da 21 euro un fortunato giocatore ha vinto il montepremi più alto al mondo, il quinto premio più alto della storia ventennale di SuperEnalotto: ben oltre 130 milioni di euro. La giocata è stata convalidata intorno alle ore 9.00 di martedì 17 aprile a Caltanissetta. Il vincitore - spiegano da Agimeg - ha ora tempo fino a martedì 17 luglio per riscuotere il premio. Quando si presenterà per la riscossione del premio?

Quanto ci hanno messo in media i vincitori del Jackpot della storia del SuperEnalotto a "passare all'incasso"? Si sono presentati all’ufficio premi per la riscossione tra i 2 e i 66 giorni, così ripartiti in termini percentuali: tra 2 e 10 giorni: 49%, tra 11 e 29 giorni: 33%, tra 30 e 49 giorni: 11%, tra 50 e 59 giorni: 6%, oltre i 60 giorni: solo l'1%.

SiVinceTutto SuperEnalotto

Nessun “6”, ma sono 17.875 le vincite complessive registrate nell’ultimo concorso del SiVinceTutto Superenalotto, per un importo totale di 323.810,46 euro. La combinazione vincente è stata 2 24 64 74 85 89. Realizzati 8 punti “5” da 1.376,95 euro ciascuno, 210 “4” da 126,50 euro, 2.522 punti “3” da 46,88 euro e 15.135 “2” da 11,10 euro.