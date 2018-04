SuperEnalotto, quando la vincita si trasforma in beffa: "Mancano pochi giorni, poi..."

Ci risiamo: a Cardito, nel Napoletano, un (fortunato?) giocatore ha vinto 51mila euro al SuperEnalotto, ma non è ancora passato a ritirare il premio. Il sospetto, più che fondato a questo punto, è che non sia accorto di aver vinto o che, ancora peggio, abbia smarrito la schedina. Sta di fatto che come riferisce l’agenzia Agimeg, il tempo sta per scadere.

La giocata vincente è stata infatti realizzata lo scorso 1° febbraio (la schedina è stata convalidata mercoledì 29 gennaio presso il punto vendita Sisal Tabacchi Gold). Mancano solo 13 giorni per presentare il tagliando fortunato, poi sarà troppo tardi. Far circolare la notizia tra parenti e amici potrebbe essere utile, magari ci scappa una ricompensa.

Non sarebbe certo la prima volta che una somma consistente non viene riscossa. Negli ultimi sette anni, tra Lotto e lotterie, non sono stati ritirati premi per 353 milioni di euro, di cui 344 per il solo gioco del Lotto.

L’ultimo caso in provincia di Como, dove lo scorso 22 dicembre un giocatore ha vinto uno dei venti premi da 1 milione di euro con una schedina da tre euro al concorso speciale del SuperEnalotto "20 Nababbi a Natale". L’uomo però non è mai passato a ritirare la vincita che ormai non può essere più incassata (il termine ultime è scaduto lo scorso 23 marzo).

Quanto all’ultima estrazione di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, di seguito trovate tutti i numeri vincenti.

SuperEnalotto

5-17-20-44-62-80

Numero Jolly: 48

Superstar: 22

Nell’estrazione del 19 aprile 2018 non è stato realizzato nessun 6, a Pavia è stato però centrato un '5 Stella' da 523.333,50 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso il Bar di via San Giovannino, 23.

Lotto, i numeri vincenti del 19 aprile

NAZIONALE 6 18 27 43 3 BARI 52 73 77 74 22 CAGLIARI 34 51 37 27 32 FIRENZE 10 64 54 15 78 GENOVA 7 28 61 43 35 MILANO 22 12 73 6 88 NAPOLI 73 58 43 65 50 PALERMO 79 69 87 60 10 ROMA 16 7 10 33 38 TORINO 33 58 12 34 45 VENEZIA 76 45 34 89 46

Estrazione 10eLotto

7 10 12 16 22 28 33 34 37 45 51 52 54 58 64 69 73 76 77 79

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 52

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 52 73