Il SuperEnalotto 'paga' ancora: 5+1 da mezzo milione, i numeri vincenti

Ancora una super vincita al SuperEnalotto, dopo il '6' da 130 milioni centrato la scorsa settimana. Nell'estrazione di martedì 24 aprile nessuno ha indovinato la sestina vincente, ma un fortunato giocatore di Mozzo, in provincia di Bergamo, ci è andato molto vicino, portando comunque a casa una cifra non indifferente. Grazie ad un '5+1' nella ricevitoria Caffè Centrale di Mozzo è stata realizzata una vincita da 530mila euro.

Ma, come riporta anche AgiproNews, quello nel bergamasco non è certo l'unico giocatore fortunato: sempre grazie ad i numeri estratti il 24 aprile sono stati centrati tre '5' da 57mila euro ciascuno. Intanto il jackpot del SuperEnalotto sale a 26,6 milioni di euro, una somma sempre altissima, anche se non paragonabile ai 130,2 milioni di euro vinti a Caltanissetta con l'estrazione del 17 aprile 2018.

Ecco i numeri vincenti estratti martedì 24 aprile 2018 per SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto

Estrazione Superenalotto di martedì 24 aprile 2018

Combinazione vincente: 31 41 44 67 75 82

Jolly: 39

Superstar: 5



Estrazione del Lotto di martedì 24 aprile 2018

NAZIONALE 32 40 36 60 24 BARI 36 70 12 61 9 CAGLIARI 61 38 5 59 14 FIRENZE 90 49 18 72 87 GENOVA 11 25 30 81 42 MILANO 7 84 23 67 1 NAPOLI 86 15 83 58 79 PALERMO 45 30 74 15 48 ROMA 89 23 19 2 66 TORINO 57 6 32 29 87 VENEZIA 45 13 89 27 64

Estrazione numeri 10eLotto di martedì 24 aprile 2018