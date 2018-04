SuperEnalotto, gioca e vince 2,5 milioni di euro: caccia al fortunato

La Sicilia ancora baciata dalla fortuna. Dopo la maxi vincita di 130 milioni di euro a Caltanissetta qualche settimana fa, nell'ultima estrazione del SuperEnalotto di sabato 28 aprile 2018 è stato centrato un 5 Stella da 2.570.400 euro.

La schedina vincinte è stata giocata presso il punto vendita di Rosario Antonio Di Gilomano in via Mazzini 118 a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Non si tratterebbe di un sistema ma di una giocata singola. Non solo: lì è stato realizzato anche uno dei due punti "5" da 102mila euro, come scrive l'agenzia Agipro. L'altro "5" vincente è stato giocato a Monselice, in provincia di Padova, nella tabaccheria di via Calcinara 29.

Estrazione del SuperEnalotto fortunata, quella di sabato. Un giocatore di Luogosanto, in provincia di Sassari, ha centrato infatti un "5+1" da 636mila euro, con una schedina Quick Pick Multistella giocata al bar Ricciu sulla statale 133 Palau/Tempio, in località Crisciuleddu.

Niente da fare però per il "6", che continua a sfuggire e il jackpot è salito a 28,4 milioni di euro.

Questi i numeri vincenti estratti sabato 28 aprile 2018 per SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto

Ultima estrazione SuperEnalotto, sabato 28 aprile 2018

Combinazione vincente: 25 42 87 2 41 74

Jolly: 13

Superstar: 54

Ultima estrazione Lotto, sabato 28 aprile 2018

Estrazione n°51 del 28/04/2018 NAZIONALE 69 63 81 27 65 BARI 78 30 44 5 76 CAGLIARI 79 49 66 88 26 FIRENZE 11 6 80 75 30 GENOVA 14 35 48 33 50 MILANO 30 5 19 84 35 NAPOLI 62 52 41 46 57 PALERMO 5 22 28 39 81 ROMA 77 70 59 36 34 TORINO 52 39 74 34 53 VENEZIA 73 86 65 56 15

10eLotto, ultima estrazione sabato 28 aprile 2018

Gallery