SuperEnalotto, stavolta c'è un solo fortunato: la vincita sfiora i 200mila euro

Nessun '6' nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 26 maggio. La sestina vincente non è stata azzeccata nell'ultima combinazione della settimana, con il jackpot del premio più ambito che per il concorso di martedì prossimo salirà a 40,5 milioni di euro.

Ma c'è qualcuno che ha potuto festeggiare, un unico giocatore che è riuscito a realizzare un '5' da 198mila euro. Una bella vincita, anche se un numero in più sarebbe bastato per portare a casa oltre 39 milioni di euro. Come riporta AgiproNews, la schedina vincente è stata giocata a Catanzaro, presso la totoricevitoria "Graziella è..." in via Campanella 28.

Oltre alla cinquina di Catanzaro sono stati realizzati anche tre 4Stella da 31mila euro ciascuno. L'ultima sestina vincente risale allo scorso 17 aprile, quando un giocatore di Caltanissetta realizzato la sestina da 130 milioni di euro.

Ecco i numeri estratti sabato 26 maggio per SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto.

Estrazione Superenalotto di sabato 26 maggio 2018

COMBINAZIONE VINCENTE: 55 20 27 90 69 32

NUMERO JOLLY: 60

SUPER STAR: 58

Estrazione del Lotto di sabato 26 maggio 2018

NAZIONALE 15 20 21 37 90 BARI 38 72 42 8 50 CAGLIARI 90 38 29 84 5 FIRENZE 90 67 3 4 79 GENOVA 63 71 42 5 54 MILANO 34 57 59 82 8 NAPOLI 23 36 27 66 33 PALERMO 20 76 68 69 5 ROMA 88 65 55 60 81 TORINO 19 58 16 76 86 VENEZIA 19 89 23 69 10



Estrazione numeri 10eLotto di oggi sabato 26 maggio 2018

3 19 20 23 29 34 36 38 42 57 58 63 65 67 71 72 76 88 89 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 38

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 38 72