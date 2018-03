SuperEnalotto, a un passo dal sogno: centrati due "5" da 94mila euro

Nessun 6 né 5+. SuperEnalotto, la sestina dei sogni si nasconde anche nella prima estrazione di marzo. E così il jackpot del gioco vola a 107,9 milioni di euro. Si tratta della quinta vincita più alta messa in palio nella storia del gioco e il primo premio in Europa. A festeggiare, dopo l'estrazione di giovedì 1 marzo 2018, sono i due fortunati giocatori che hanno realizzato i "5" e che portano a casa ben 94.386,09 euro ciascuno.

Le due vincite - riporta Agipronews - sono state realizzate a Poggiardo, in provincia di Lecce, presso il Punto Gioco F.lli Guglielmo di piazza Umberto I 32, e a Partinico, in provincia di Palermo, al punto vendita Tobacco's di Viale della Regione 48. Centrati anche tre "4Stella" da 32mila euro a testa.

Con il 10eLotto, invece, due euro di puntata hanno portato ad una vincita da 50mila euro a Mazzano, in provincia di Brescia. Nell’estrazione di ieri, associata a quella del Lotto, è stato centrato un “9”, il premio più alto assegnato nella giornata di ieri. La fortuna si è fermata, con premi da 20mila euro, anche a Militello in Val di Catania e San Pietro in Cadore (in provincia di Belluno). Nelle estrazioni di ieri il 10eLotto ha assegnato premi per 26,2 milioni di euro, mentre dall’inizio dell’anno il totale ammonta a circa 735 milioni.