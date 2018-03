SuperEnalotto, ultima estrazione: centrati quattro "5", il jackpost continua a salire

Ancora nessun 6 nell'ultima estrazione del SuperEnalotto. In compenso ben quattro giocatori hanno centrato il 5, realizzando una vincita di ben 49.828,91 euro ciascuno. Altri tre fortunati per il 4Stella, con 37.946 euro a testa, come scrive l'agenzia Agipronews .

Nessun 6, quindi, e il jackpot per l'estrazione di giovedì 22 marzo vola ora a 117,2 milioni di euro. Si tratta del premio più alto in Europa ed è il secondo a livello mondiale, dopo i 456,7 milioni di dollari vinti in Pennsylvania nel fine settimana con il Powerball.

Lotto, estrazione del 20 marzo: i numeri

Estrazione n°34 del 20/03/2018 NAZIONALE 62 7 90 70 33 BARI 90 50 10 5 56 CAGLIARI 43 41 15 56 2 FIRENZE 74 71 24 21 37 GENOVA 80 76 88 44 63 MILANO 69 22 35 26 34 NAPOLI 41 70 28 31 63 PALERMO 15 64 73 37 56 ROMA 78 88 32 81 35 TORINO 30 72 36 45 8 VENEZIA 6 2 15 84 49

SuperEnalotto, estrazione del 20 marzo: la combinazione vincente

Superenalotto n. 34 del 20/03/2018. Ecco la combinazione vincente con i numeri estratti:

43 9 44 48 33 20

Numero Jolly

8

Numero Superstar

55

10eLotto, estrazione del 20 marzo: tutti i numeri

Estrazione 10eLotto n°34 del 20/03/2018

2 6 10 15 22 30 41 43 50 64 69 70 71 72 74 76 78 80 88 90

Numero oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 90

Doppio oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 90 - 50