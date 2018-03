Superenalotto, estrazione da record: ecco la sestina vincente che vale 111 milioni di euro

Superenalotto, estrazione da record: il jackpot arriva a 111,5 milioni di euro. Il premio in palio è anche il più alto in Europa, terzo nel mondo alle spalle solo dei due colossi multistatali americani Powerball e Mega Millions.

Estrazione SuperEnalotto n°30 del 10/03/2018

11, 15, 42, 64, 82, 84

Numero Jolly 5

Numero superstar 78

Come ricorda agipronews in oltre 20 anni di SuperEnalotto e con 118 Jackpot assegnati, sono solo cinque le sestine vincenti che possono vantarsi di aver superato i 100 milioni di euro. L’attuale Jackpot da 111,5 milioni di euro è già di diritto nella “Hit Parade” delle vincite più alte.

Nell’ultimo appuntamento sono stati registrati tre “5” che vincono oltre 64mila euro a testa, con le schedine vincenti convalidate a Palestrina (Roma, Tabaccheria 23 presso il Centro Commerciale I Platani), Olbia (Sassari, Bar Brek Point in via Zara 11) e Santa Maria di Sala (Venezia, punto vendita Ted in via Marinoni 21). All’unico “4 Stella” vanno oltre 38mila euro.

SuperEnalotto, i numeri ritardatari

I PIÙ FREQUENTI Numero 85 86 90 77 81 1 83 82 88 6 Frequenza 223 212 212 211 208 207 207 206 205 204

I PIÙ RITARDATARI Numero 13 42 54 14 21 60 73 59 80 6 Ritardo 62 44 44 39 38 38 34 32 30 29

