Superenalotto, Lotto e 10eLotto, estrazione del 10 marzo: tutti i numeri vincenti

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: i numeri dell'estrazione di sabato 10 marzo 2018 valgono oltre 111 milioni di euro. L'ultimo '6' vincente risale ormai all'agosto del 2017, quando un fortunato giocatore di Caorle, in Veneto, ha vinto 77,7 milioni di euro azzeccando la combinazione vincente.

L'estrazione dell'8 marzo ha fatto comunque registrare tre 5: ai fortunati un premio da 64mila euro a testa. Le schedine vincenti, riferisce Agipronews, sono state giocate a Palestrina (vicino Roma), a Olbia e a Santa Maria di Sala, nel Veneziano.

Superenalotto: estrazione di oggi

Estrazione SuperEnalotto n°30 del 10/03/2018

Lotto: i numeri vincenti di oggi 10 marzo 2018

Estrazione Lotto n°30 del 10/03/2018

10eLotto, estrazione sabato 10 marzo 2018

Estrazione 10eLotto n°30 del 10/03/2018

L'ultima estrazione del SuperEnalotto

Nell’ultima estrazione del SupernEnalotto sono stati registrati tre “5” che hanno portato oltre 64mila euro ai giocatori delle schedine vincenti convalidate a Palestrina (Roma, Tabaccheria 23 presso il Centro Commerciale I Platani), Olbia (Sassari, Bar Brek Point in via Zara 11) e Santa Maria di Sala (Venezia, punto vendita Ted in via Marinoni 21). All’unico “4 Stella” sono andati giovedì oltre 38mila euro.

L'ultima estrazione del Lotto

La Dea Bendata ha premiato Imola con la vincita più alta dell’ultima estrazione del Lotto. Il concorso di giovedì 8 marzo ha regalato oltre 50mila euro a un giocatore emiliano, che ha puntato su una combinazione di cinque numeri (3 5 22 43 75 sulla ruota di Roma), sulle sorti di ambo, terno, quaterna a cinquina. Il secondo premio più ricco va invece a Mondragone, in provincia di Casera: più di 23mila euro conquistati con tre numeri sulla ruota di Napoli (71 73 83) giocati su ambo e terno. Ventitremila euro tondi tondi sono invece finiti a Lecce e a Roma.

L'ultima estrazione del 10eLotto

Una combinazione di otto numeri, tutti centrati, ha regalato una giornata di festa a Lissone, in provincia di Monza e Brianza, dove è stata centrata la vincita più alta del 10 e Lotto di giovedì 8 marzo: 30mila euro vanno al fortunato giocatore, mentre al secondo posto si piazzano i 20mila euro finiti a Campegine, in provincia di Reggio Emilia: in questo caso i numeri giocati sono stati dieci, di cui nove indovinati. Complessivamente, il 10 e Lotto ha regalato giovedì 26 milioni di euro.

