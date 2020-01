La piccola Tafida dimessa dalla Rianimazione del Gaslini. La mamma: "È un giorno speciale"

È stata dimessa dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova la piccola Tafida Raqeeb, la bimba inglese di cinque anni arrivata a metà ottobre in stato di minima coscienza da quando lo scorso febbraio è stata colpita da una grave emorragia cerebrale, dopo che i genitori avevano vinto una battaglia legale per portarla in Italia. I medici del London Royal Hospital avevano deciso di staccare la spina ai macchinari che la tenevano in vita, ma l'Alta Corte ha accolto la richiesta dei genitori.

La conferma è arrivata dalla direzione sanitaria dell'ospedale pediatrico genovese, dopo la piccola era stata operata lo scorso 30 ottobre per facilitare la respirazione e poi ricoverata nel reparto di Rianimazione.

Negli ultimi mesi, i medici del Glasini si sono impegnati per stabilizzare le condizioni di Tafida e nei giorni scorsi la bambina è stata trasferita nella struttura "Guscio dei bambini", struttura residenziale del Gaslini, per la riabilitazione, lo svezzamento parziale e la ventilazione assistita.

Tafida dimessa dalla Rianimazione, la mamma: "La diagnosi dei medici inglesi era errata"

"Oggi è un giorno estremamente speciale per noi, perché Tafida è finalmente fuori dalle cure ad alta intensità. Questo significa molto per noi, vogliamo ringraziare la squadra di medici del Gaslini per essersi presi una cura eccezionale di Tafida. La bimba stessa ha dimostrato che l'opinione espressa dai medici inglesi davanti all'Alta corte e la loro prognosi erano errate. Nei prossimi mesi credo che saremo in grado di darvi ulteriori buone notizie e dettagli sui miglioramenti di Tafida", ha detto Shelina Begum, mamma di Tafida Raqeeb, durante un punto stampa all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, per aggiornare l'opinione pubblica sulle condizioni di salute della figlia, come riporta l'agenzia Dire. Secco "no comment", invece, sulla richiesta di cittadinanza italiana avanzata dalla famiglia per la bambina.

I genitori della piccola Tafida Raqeeb (foto Ansa)