Festeggia il compleanno in casa con droga e alcol e taglia la gola a un 14enne

Un giovane di 20 anni è stato arrestato con l'accusa di aver tentato di sgozzare un 14enne invitato alla sua festa di compleanno durante la quale sarebbero state consumate massicce dosi di alcol e sostanze stupefacenti. E' successso a Vizzini, in provincia di Catania.

Il 20enne, Samuele Monterosso, si è alzato durante la festa ed è andato in cucina a prendere un coltello seghettato dalla punta arrotondata, con il quale ha praticato un taglio di 15 centimetri alla gola del 14enne, che ha riportato ben 40 punti di sutura e trenta giorni di prognosi.

L'adolescente si è salvato solo per casualità: i medici dell'ospedale di Lentini hanno spiegato infatti che sarebbe bastato davvero poco per recidere gli organi vitali. L'aggressore si è dato alla fuga, ma i carabinieri lo hanno trovato in casa di un conoscente, ammanettandolo in breve tempo. Si trova ora nel carcere di Caltagirone.