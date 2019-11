"Troppi stranieri", la squadra viene esclusa dal campionato (ma sono tutti nati in Italia)

Troppi stranieri, la squadra è esclusa dal campionato giovanile "nazionale", l'eccellenza. Il Tar del Lazio ha confermato l’esclusione della Tam Tam basket dal Campionato Under 16 eccellenza, dando ragione alla Federbasket, che non aveva ammesso la formazione, composta da figli di immigrati africani e non cittadini italiani. Siamo a Castelvolturno, territorio dove una buona percentuale dei residenti è d'origine africana. La Tam Tam Basket è una squadra fondata qualche anno fa, orbitano intorno al campo da basket locale circa 50 ragazzi, tutti minorenni tranne uno. Sono tutti nati in Italia da genitori d'origine africana. Nessuno ha ancora la cittadinanza, in base alla legge vigente.

Castelvolturno, Tam Tam basket esclusa dal campionato

Le regole della Federazione Italiana Pallacanestro stabiliscono che ci possono essere al massimo due stranieri per squadra. La norma aveva motivazioni tutt'altro che razziste, bensì di tutela dei minori nel traffico sportivo: era un modo per porre fine alle discutibili strategie di alcuni procuratori. La società però aveva fatto ricorso e a fine ottobre il Tar, con decreto monocratico, aveva sospeso in via cautelare la decisione della Federazione, ma i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità della scelta della Federazione.

Due anni fa il governo aveva spinto tutte le federazioni sportive a varare una sorta di ius soli sportivo, che non riguarda però il caso Tam Tam perché il primo tesseramento è stato fatto nell’U14 e non U13 (la FIP non verifica più i documenti dei bimbi stranieri nati in Italia o qui residenti da quando hanno almeno 10 anni). L'anno scorso Tam Tam venne ammessa al campionato regionale cambiando la regola FIP che prevedeva massimo due stranieri per i campionati giovanili, togliendola per il regionale ma lasciandola per l'Eccellenza. Ora Tam Tam Basket chiedeva una deroga. Negata.La squadra continuerà ovviamente a giocare, ma solo a livello regionale.