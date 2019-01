Maxi tamponamento per il ghiaccio: la Croce Rossa allestisce una tendopoli per i feriti

Una cinquantina di veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento lungo la Strada Statale 47 Valsugana a causa del ghiaccio e della neve. Gli incidenti sono avvenuti in un tratto di strada al confine con il Trentino, ma nel territorio veneto di Primolano. La circolazione è stata bloccata a lungo in entrambi i sensi e la viabilità è stata ripristinata soltanto dopo le 14.

La Croce Rossa ha allestito una piccola tendopoli per medicare e soccorrere i feriti meno seri prima del trasporto in ospedale.

Maxi tamponamento per il ghiaccio sulla Valsugana: il video da TrentoToday

Il 118 trentino parla di 18 feriti e diversi mezzi di soccorso sul posto. Tra i feriti quattro persone sono state trasportate all'ospedale di Trento, altre all'ospedale di Feltre. I feriti meno gravi sono stati affidati alle cure del pronto Soccorso di Borgo Valsugana. L'intervento di soccorso sia da parte veneta che trentina è stato molto complesso ed ha visto il dispiegamento ingente di uomini e mezzi, compresi gli elicotteri del Nucleo Provinciale trentino.

I tamponamenti, avvenuti in corrispondenza del km 71,500, nel territorio comunale di Cismon del Grappa, sono stati innescati dallo schianto tra un tir e un’auto, quest’ultima finita fuori strada dopo una spaventosa carambola.