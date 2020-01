Taser, la nuova arma delle forze dell'ordine fa discutere: "Può uccidere"

Il taser torna a far discutere dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del regolamento che disciplina l'entrata in dotazione alle forze di polizia dell'uso della pistola a impulsi elettrici (previo il vaglio del Consiglio di Stato, ndr).

Occorre infatti una corretta formazione per l'utilizzo di questo strumento come sottolinea anche Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti dei detenuti. Preoccupazioni che nascono anche dagli avvertimenti che piovono dai medici come spiega all'Adnkronos Francesco Perna, cardiologo del Policlinico Gemelli di Roma. Infatti benché il taser venga ritenuto un'arma non mortale, un minimo di rischio esiste.

"Con l'utilizzo del taser un rischio minimo di mortalità cardiaca esiste, se utilizzato su persone cardiopatiche o sotto effetto di sostanze come la cocaina".

"Abbiamo pochi dati - spiega Perna - sugli effetti dell'uso del Taser. La corrente che arriva al cuore è quindi molto attenuata, ma ciò non toglie che ci sia un rischio teorico, seppure basso, di provocare un'aritmia che può essere mortale in persone con cardiopatie o che abbiano fatto uso di sostanze eccitanti come la cocaina". Anche le persone portatrici di alcuni tipi di pacemaker o defibrillatori possono incorrere in aritmie letali. Nel caso di apparecchi che mantengono il battito in continuo "l'impulso del Taser potrebbe, sempre teoricamente, interrompere il battito per i 10-15 secondi con conseguenze gravi".

È già accaduto in molti casi negli Stati Uniti: il taser può anche uccidere, "soprattutto se chi lo usa non è a conoscenza di alcune precauzioni da adottare"afferma Maurizio Santomauro, cardiologo del Policlinico universitario Federico II di Napoli.

"Nei corsi di addestramento dovrebbero essere inserite nozioni di medicina, così da scongiurare rischi di morte per il soggetto colpito e tutelare il poliziotto che, usando il Taser, non ha intenzione di uccidere"

Come funziona il taser

Il Taser spara due freccette collegate tramite dei fili elettrici che producono una scarica ad alta tensione (in genere 50mila volt), ma a basso amperaggio (tra i 6 e i 10 milliampère), rilasciata in brevissimi impulsi ravvicinati.

E sono proprio questi impulsi i responsabili della contrazione dei muscoli, ma anche di potenziali rischi di aritmia cardiaca. Aritmia che, in particolari condizioni e soprattutto in soggetti cardiopatici o sotto effetto di stupefacenti o di ebbrezza, può portare alla morte.

In particolar modo è rischioso se viene colpita una precisa area del cuore e se si emettono più scariche elettriche di seguito e ravvicinate.