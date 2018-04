"Come faccio ad entrare con una cintura esplosiva?": Polizia blocca canale Isis italiano

La Polizia di Stato ha portato a termine una complessa attività tecnico-investigativa, avviata nel mese di dicembre 2016. L'indagine cercava di identificare i membri del canale Telegram denominato "Khilafah News Italia".

Gli specialisti della Sezione per il contrasto al "Cyberterrorismo" del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e del Compartimento di Trieste, in stretto raccordo operativo con i poliziotti delle Digos del capoluogo friulano e di Udine, hanno individuato di un minorenne italiano di origine algerina, che attraverso la rete, amministrava due gruppi chiusi e diversi canali di propaganda a favore dell´Isis, istigando altri utenti a commettere delitti di terrorismo e contro l´umanità.

L'intervento della Procura dei minori e della Polizia di Stato - si spiega in una nota - ha consentito di superare la fase accertativa della responsabilità penale del minore e soprattutto, grazie agli strumenti messi a disposizione dall´ordinamento, l´avvio di un dedicato percorso di recupero e deradicalizzazione, reso possibile dallo "scollegamento" del giovane dalla rete del cosiddetta "cyber jihad".

I poliziotti hanno constatato come all´interno del canale, risultato essere tra i principali veicoli della narrativa del Califfato, venivano pubblicati messaggi di propaganda dello Stato Islamico, originariamente prodotti in lingua araba dai diversi official media del Califfato e tradotti in lingua italiana, rivolti in particolare a "lupi solitari" presenti sul territorio nazionale.

Per tale motivo, al giovanissimo indagato è stato contestato il reato di terrorismo per aver compiuto attività di proselitismo a favore dell´Isis mediante diffusione e traduzione di contenuti propagandistici sui predetti gruppi, aggravata dal fatto che veniva compiuta attraverso strumenti informatici e telematici. Tra le chat più significative quella rilevata all´interno del medesimo canale Telegram, nella quale il minore poneva ai partecipanti il seguente quesito: "'Salve, come faccio a far passare una cintura esplosiva attraverso le porte automatiche?".