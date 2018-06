Tenta di violentare una ragazzina mentre dorme: in manette operaio di 41 anni

Per tutto il giorno ha cercato di avvicinarla, tentando un approccio fisico e incontrando sempre la resistenza della giovane. Di notte poi si è introdotto nella stanza della ragazzina di 13 anni e, mentre dormiva, avrebbe cercato di stuprarla.

Questa l'accusa da cui dovrà difendersi un operaio di 41 anni residente in Brianza. I fatti risalgono allo scorso marzo e sarebbero avvenuti in un'abitazione in provincia di Parma (tutti i dettagli su ParmaToday) dove la minorenne si trovava insieme all'uomo di 41 anni e le rispettive famiglie, a casa di amici, dove si era svolta una festa.

Il tentato stupro

Ha visto la ragazzina per caso, durante una festa a casa di amici dove la sua famiglia e quella della vittima si erano ritrovate, e per tutto il giorno non ha smesso un momento di rivolgerle attenzioni indesiderate. L'aggressore quindi ha aspettato la notte per agire: si è introdotto nella camera della 13enne e ha tentato di stuprarla, approfittando del fatto che stesse dormendo e non potesse così difendersi. Solo il tempestivo intervento della madre della ragazza ha evitato che la violenza potesse compiersi: la donna infatti è entrata e ha fermato il 41enne, evitando il peggio. Dopo l'episodio sono scattate le indagini.

L'arresto

Al termine degli accertamenti dei carabinieri di Parma per l'uomo sonon scattate le manette. L'operaio, residente in provincia di Monza, è stato arrestato su esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Parma Alessandro Conti e ora si trova in carcere a Monza.

