"Hai una storia con mia moglie": marito geloso lo aggredisce, lui gli spara addosso

Tragedia sfiorata a Rocca di Papa, alle porte della Capitale, dove un uomo di 52 anni ha aggredito un ristoratore di un anno più giovane che per tutta risposta ha sparato addosso al rivale (colpendolo per fortuna solo di striscio al braccio).

Secondo quanto riferisce RomaToday, il movente del gesto sarebbe sentimentale: il 52enne sospettava che tra la sua compagna e il ristoratore ci fosse una relazione. Così, accecato dalla gelosia, è piombato prima nel suo ristorante - dove ha minacciato di morte il rivale - e successivamente in casa dell’uomo.

Il 52enne avrebbe forzato il domicilio danneggiando e sfondando la porta d’ingresso dell’abitazione, costringendo il rivale a barricarsi nell'abitazione.

Dall’interno di casa, il ristoratore ha risposto esplodendo un colpo di pistola che ha ferito, per fortuna, di striscio l’aggressore. A quel punto, l’uomo ferito, dopo aver fatto ulteriori danni nel cortile dell’abitazione con la sua auto, è rientrato a casa propria e ha chiamato i Carabinieri.

I militari ci hanno messo un po’ per sbrogliare la matassa e alla fine, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri hanno arrestato entrambi. Il ristoratore 51enne per tentato omicidio e l’uomo geloso per violazione di domicilio e violenza privata.