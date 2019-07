Un uomo le insegue e cerca di stuprarle: "Nessuno si è fermato ad aiutarci"

Vittime di un tentativo di stupro tra l'indifferenza degli automobilisti di passaggio. E' questa la denuncia di Benedetto Maria Bonomo, legale di una delle due studentesse di 20 anni che giovedì scorso a Brescia sono state aggredite da cittadino nigeriano di 24 anni (ora in carcere).

Le due ventenni stavano tornando a casa dopo una serata a Milano. Sono arrivate alla stazione di Brescia verso l'1 di notte, dopo aver subito un ritardo con il treno da Milano.

Il 24enne le avrebbe seguite a piedi, per poi afferrarle per i capelli. In qualche modo le due giovani sono riuscite a divincolarsi: tempo pochi minuti e sul posto c’erano già i carabinieri. Tutto perché una delle due si sarebbe letteralmente gettata in mezzo alla strada, per fermare un’auto e chiedere aiuto.

Nonostante le loro urla nessuno però ha prestato soccorso. Solo un automobilista, dopo che una ragazza si è gettata sul cofano della sua auto, è sceso dal mezzo e ha messo in fuga l'aggressore. "Nessuno nel pieno centro della città, in una notte calda in cui tutti avevano le finestre aperte, ha voluto intervenire e fra gli automobilisti almeno tre non si sono fermati", spiega il legale all’AdnKronos. Il legale ha poi aggiunto che sta valutando "se in quanto successo ci siano state delle omissioni e verificare se si possano ravvisare degli elementi di reato e, nel caso, presentare denunce contro ignoti per non aver aiutato queste ragazze".