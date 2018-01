Si dà fuoco sul pianerottolo dopo una lite con la moglie: salvo per miracolo

Ad Albignasego (Padova) si è sfiorata la tragedia.

Erano da poco passate le 7.30 di domenica mattina quando un 39enne moldavo, residente in zona, ha tentato il suicidio cercando di darsi fuoco.

L’uomo, un operaio, ha "perso la testa" dopo una lite con la moglie. E’ andato in garage, ha preso una tanica di gasolio e ha iniziato a cospargersi di liquido infiammabile. Poi si è diretto nel pianerottolo davanti casa e si è dato fuoco.

Il cognato e altre persone presenti sul posto gli hanno salvato la vita, spegnendo le fiamme.. Sul posto è arrivato il personale sanitario del Suem 118 che ha trasportato il 39enne al Centro ustioni dell’Azienda ospedaliera. L’operaio non è in pericolo di vita, ma ha ustioni in varie parti del corpo.