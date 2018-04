Terra dei fuochi, emergenza quotidiana: aziende sequestrate e nuove denunce

E' un'emergenza senza fine quella della "Terra dei Fuochi". Ed è un'emergenza quotidiana, anche se lontana dalle prime pagine dei giornali. Quattro aziende sequestrate, 64 persone identificate di cui 12 denunciate all'autorità giudiziaria: è il bilancio di un'operazione di controllo ad attività commerciali e imprenditoriali nella cosiddetta Terra dei fuochi, nel Casertano, che ha visti impegnati ieri oltre 70 militari del raggruppamento Campania dell'Esercito italiano, le forze dell'ordine e le polizie locali per un totale di 30 equipaggi.

Contestate violazioni amministrative per oltre 430mila euro e poste sotto sequestro 350 tonnellate di rifiuti.

Nei pressi della Reggia di Carditello, all'interno di un'area di circa 3500 metri quadrati, sono state sequestrate due aziende zootecniche con 280 bufale per sversamento di liquami nei terreni circostanti, senza alcun trattamento di depurazione. Sottoposto a sequestro anche un piazzale di oltre mille metri quadrati, realizzato con materiale di risulta, nel quale è stata rilevata da parte dei funzionari dell'Arpac la presenza di amianto. Il proprietario dell'area e i due titolari delle aziende sono stati denunciati ed è stata elevata una multa, scrive CasertaNews.

A San Tammaro, in un'area di una società attiva nel settore di recupero e stoccaggio di carta, cartone e plastica, sono state rinvenute oltre 300 tonnellate di imballaggi in violazione alla normativa antincendio e sicurezza sul lavoro. La ditta, nonostante la sospensione delle relative autorizzazioni ambientali, continuava la propria attività. Il proprietario è stato denunciato. Sotto sequestro un'altra azienda dove venivano scaricati rottami vari, trasportati con automezzi privati non autorizzati, nove dei quali sono stati sequestrati. Denunciati per trasporto abusivo di rifiuti e sanzionati per un totale di 225mila euro gli autisti.

"Terra dei Fuochi" è un'espressione coniata negli anni duemila per indicare una vasta area situata nell'Italia meridionale, che si estende in Campania, a cavallo tra la provincia di Napoli e quella di Caserta, in relazione all'interramento di rifiuti tossici e rifiuti speciali, e all'innesco di numerosi roghi di rifiuti: l'impatto sulla salute della popolazione locale è ancora oggi argomento di discussione.