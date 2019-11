Terremoto in Albania, morti e feriti: forte scossa avvertita anche in Italia

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.5, ha colpito la costa settentrionale dell'Albania alle 2.54 (ora locale, le 3.54 in Italia). L'epicentro del terremoto è stato localizzato a circa venti chilometri di profondità e a undici chilometri da Durazzo, la seconda città del Paese situata ad una trentina di chilometri a nordovest di Tirana. Dopo la prima forte scossa ne sono seguite altre, di cui due di magnitudo 5,4 e 5,1. Il bilancio è per ora di almeno nove morti, mentre i feriti sono centinaia. Molti gli edifici crollati: si scava tra le macerie.

Terremoto oggi in Albania: le ultime notizie

Il ministero della Difesa di Tirana ha riferito che due donne sono state trovate morte sotto le macerie di tre palazzine crollate a Thumana, una località a circa 40 chilometri da Tirana, una vittima a Lezha. Un uomo, invece, è stato trovato rinvenuto senza vita sotto le macerie di un palazzo crollato a Durazzo. Sempre a Durazzo sono stati trovati almeno altri due corpi in un albergo crollato nella zona della spiaggia. A Kurbin un uomo è morto dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo.

Il terremoto in Albania è stato avvertito anche in Italia, in Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo. Diverse le repliche registrate: la più forte circa un'ora dopo di magnitudo 5.4. "La scossa di #terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della @RegionePuglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia". Così in un tweet il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Terremoto in Albania: "Non risultano italiani coinvolti"

Secondo i dati pubblicati su Twitter dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, l'epicentro si trova tra Shijak e Durazzo. Nella capitale, Tirana, la gente è scesa in strada. Secondo i media locali ci sarebbero persone sotto le macerie. "Abbiamo attivato l'Unità di crisi e allo stato attuale non ci risultano italiani coinvolti. Ai cittadini albanesi va tutta la nostra solidarietà per un evento che è stato sentito anche dagli abitanti delle regioni del Sud Italia". Lo ha detto il capo politico del M5s e ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Evento sismico Mw 6.5, Costa Albanese settentrionale (Albania) https://t.co/jNH1saQmwC — INGVterremoti (@INGVterremoti) November 26, 2019

Il terremoto che nella notte ha colpito l'Albania era stato preceduto il 21 settembre scorso da un sisma di magnitudo 5,6 che aveva danneggiato circa 500 edifici ed era stato considerato come il più forte degli ultimi trent'anni. Il sisma più devastante nella storia del Paese risale al primo giugno del 1905, quando almeno 120 persone morirono a seguito di una scossa di magnitudo 6.6.