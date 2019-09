Due forti scosse di terremoto in Albania: trema anche la Puglia

E' stata nettamente avvertita anche in Puglia la forte scossa di terremoto con epicentro in Albania. Secondo le prime rilevazioni dell'INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), la magnitudo riportata è di 5.8 gradi della scala Richter. Le due scosse (la seconda è di 5.3 gradi, la prima è stata registrata alle 16,04 ora italiana a una profondità di 20 chilometri) sono state avvertite soprattutto nel Salento e sul Gargano.

Epicentro a un chilometro da Durazzo.

Sono in corso le verifiche per accertare se vi siano stati danni a cose o persone. Tante sui social le segnalazioni di cittadini che hanno avvertito la scossa.

Fonte immagine: Google

In Albania ci sarebbero alcuni feriti a causa del terremoto odierno. In un paese tra Durazzo e Tirana sarebbero crollate alcune abitazioni. Nella capitale numerosi danni. Nelle strade della capitale la gente impaurita rimane nelle strade.

5.9 earthquake hits #Tirana. There is damage to buildings. These photos are from Geology Dept of University of Tirana. Please credit if you use photos. #termet pic.twitter.com/jeNwtKQ4i9