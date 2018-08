Due scosse di terremoto in Emilia, la più forte di magnitudo 3.9

Due scosse di terremoto nella notte in Emilia: un primo terremoto di magnitudo 3.9 si è verificato alle 2.33 a 3 km da Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a 9 km di profondità. Il terremoto è stato chiaramente avvertito dalla popolazione anche a Mantova, a Correggio, a Suzzara, Parma, Modena.

Mezz'ora più tardi, alle 3.07, una scossa di magnitudo 2.2 a 2 km da Bagnolo in Piano. Non sono stati segnalati danni ma in tanti hanno ripensato al terremoto del 2012. La terra continua a tremare anche in Molise, dove alle 00:17 se ne è registrata una di magnitudo 3.2, con epicentro sempre non lontano da Montecilfone.

L'epicentro della scossa delle 2.33