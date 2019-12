Terremoto, la fake news su WhatsApp: "Forti scosse in arrivo". Partono le denunce

In Toscana la paura è ancora tanta dopo la scossa di magnitudo 4.5 registrata nella notte, con epicentro Scarperia San Pietro, in provincia di Firenze. Il terremoto è stato avvertito distintamente nei comuni circostanti, così come a Firenze e a Bologna. Tanta gente si è riversata in strada, scegliendo di trascorrere il resto della notte in auto. A quanto pare anche in circostanze del genere i propolatori di fake news non si sono risparmiati.

Secondo il Comune di Prato, molti cittadini avrebbero infatti segnalato audio vocali allarmistici che annuncivano forti scosse di terremoto nel tardo pomeriggio invitando la popolazione a uscire di casa. L’amministrazione si è vista costretta a ribadire l'ovvio, spiegando "che non esiste alcun tipo di previsione sulle scosse di terremoto e che le comunicazioni ufficiali vengono date solo ed esclusivamente tramite la Protezione civile".

Il sindaco: "Procederemo con le denunce per procurato allarme"

"Da stamani sono girate tramite social e tramite whatsapp dichiarazioni false - ha affermato il sindaco Matteo Biffoni -. Qui si è superato il limite davanti a un evento preoccupante e grave come quello del terremoto. Procederemo con le denunce per procurato allarme".

Gli aggiornamenti sul terremoto del Mugello

La situazione nella zona vicina all’epicentro è difficile. Al momento sono più di 200 i cittadinidi Barberino di Mugello (Fi) che non potranno fare rientro nelle loro abitazioni questa sera per effettive inagibilità delle strutture. Questa mattina la Città Metropolitana di Firenze ha comunicato che ci sarebbero danni ad edifici, oltre che a Barberino, anche a Scarperia San Piero (qui tutti gli aggiornamenti sul terremoto).