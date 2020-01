Terremoto di magnitudo 7.7 scuote la Giamaica: allerta tsunami nei Caraibi

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.7 è stata registrata al largo della Giamaica, a 117 chilometri a nordovest dalla città costiera di Lucea. L'epicentro è stato registrato a una profondità di 10 chilometri.

Il servizio sismologico statunitense Usgs ha diramato un allarme tsunami per Giamaica, Cuba e Isole Cayman.

A M7.7 earthquake has occurred 125km NNW of Lucea, Jamaica https://t.co/G0WbobS0wF A link to the Did You Feel It Form can be found here: https://t.co/OfQkTR3zuC pic.twitter.com/A7vK0sYA4Z