Forte scossa di terremoto in Molise

La terra ha tremato di nuovo. Dopo la scossa 4.7 di martedì, un altro sisma ha colpito il Molise. La scossa è stata registrata alle 20.19 ed ha avuto magnitudo 5.2 come riporta il sito dell'Ingv. L'epicentro nella stessa zona del terremoto di due giorni fa, in provincia di Campobasso, a pochi chilometri da Montecilfone. Non si hanno notizie di danni a persone o cose ma la scossa è stata avvertita dalla popolazione, sia nell'interno che sulla costa, in Puglia come in Abruzzo, dove molte persone si sono riversate fuori dalle loro abitazioni.