Terremoto Napoli: sciame sismico ai Campi Flegrei

Alcune scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione a Napoli nell'area dei Campi Flegrei tra Agnano e Pozzuoli. Lo sciame sismico, avvertito anche a Napoli e in particolare a Bagnoli, ma non solo, ha prodotto intorno alle 15.09 la scossa di magnitudo più alta, di 2,4 della scala Richter (secondo le rilevazioni dell'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

Gli eventi consecutivi, in particolare tra le 14.50 e le 14.58, sono stati registrati nell'area Solfatara-Pisciarelli-Cigliano. Epicentro della scossa più forte a cinque chilometri da Pozzuoli ad una profondità di due chilometri.

Sono giunte segnalazioni di cittadini e residenti all'Osservatorio vesuviano, che segue l'evolversi della situazione. Molte le segnalazioni telefoniche giunte nella sede campana dell'Ingv anche da Bagnoli ed Agnano, dove alcuni residenti sono scesi in strada. "È in corso uno sciame sismico. Sono in contatto con l'Osservatorio Vesuviano che ci invita a non creare allarmismi e panico. L'Osservatorio sta controllando l'attività per garantire la nostra sicurezza", è il commento a caldo del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia. "Tutto – prosegue ancora il primo cittadino di Pozzuoli – rientrerebbe nella dinamica dello stato di allerta giallo di attenzione della caldera dei Campi Flegrei, nella normale attività del territorio".

"Si tratta di un fenomeno di origine vulcanica - spiega a NapoliToday il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo - nessun particolare allarme ma la situazione va comunque monitorata". Paura anche a Bagnoli e Pianura per lo sciame sismico in atto in questi minuti nell'area dei Campi Flegrei ed in particolare nella zona del Comune di Pozzuoli. Numerosi i cittadini dei due quartieri alla periferia di Napoli – entrambi afferenti ai Campi Flegrei – che hanno chiaramente avvertito le scosse in corso.

L'inizio delle scosse - come spiegato dall'Osservatorio Vesuviano - è avvenuto alle 14.34. "All’orario del presente Comunicato sono stati registrati una trentina di eventi sismici localizzati nell’area Solfatara-Pisciarelli con profondità comprese tra 1 e 3 km. L’evento di maggiore energia si è verificato alle ore 14:09 UTC (15:09 locali) con una magnitudo Md=2.4. L’Osservatorio Vesuviano dell’INGV sta monitorando costantemente la situazione".

Ecco le parole del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "Lo sciame sismico che sta coinvolgendo l’area flegrea e che è stato avvertito in modo significativo nelle ultime ore, anche se non è preoccupante e non ha avuto conseguenze, al di là dei telefoni dei comuni presi d’assalto dai cittadini preoccupati, dimostra ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia visto che viviamo in un territorio a rischio sismico e vulcanico. Sono in contatto con i vice sindaci di Napoli e Pozzuoli che stanno in piena allerta anche se fino ad ora non è stato segnalato nulla di grave e alcun crollo. Solo tanto spavento", avverte Borrelli, per il quale "è necessario che la Protezione civile nazionale affronti il rischio vulcanico nel napoletano con l’aggiornamento costante e continuo dei piani di emergenza e di evacuazione e, soprattutto, con l’organizzazione di prove di evacuazione che coinvolgano anche i comuni delle altre regioni gemellati per farsi trovare pronti in caso di emergenza".