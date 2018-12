Terremoto, nuove scosse sull'Etna in provincia di Catania (e aumentano gli sfollati)

Terremoto, ancora scosse nella zona di Catania. Una scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata dall'Ingv alle 5.40 di stamattina, lunedì 31 dicembre 2018. I comuni più vicini all'epicentro sono Ragalna, Biancavilla e Adrano. Un'altra scossa di terremoto, sempre di magnitudo 2.4, è stata registrata nella notte alle ore 00.28, e in tal caso i comuni più vicini all'epicentro sono Zafferana Etnea, Milo Santa Venerina. Ieri, alle 19.30, nelle stesse zone era stata registrata una scossa più forte, di magnitudo 3.4, ad una profondità di soli due chilometri. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Non si segnalano danni a cose e persone.

Terremoto Etna: ancora scosse a Catania

Non si arresta, dunque, lo sciame sismico che da alcuni giorni ha colpito la Città metropolitana di Catania a seguito dell'eruzione del vulcano Etna causando anche danni e feriti nei paesi alle pendici della montagna. Nella notte tra sabato e domenica la terra ha continuato a tremare in tutta l'area con un'altra serie di scosse di terremoto, fortunatamente di intensità notevolmente inferiore a quella che nei giorni scorsi ha provocato diversi crolli. Due le scosse più intense che hanno sfiorato magnitudo 3. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la prima è avvenuta a 00:36 con epicentro a circa 7 chilometri da Adrano, Bronte e Biancavilla e ipocentro ad una profondità di circa 6 chilometri. Il secondo terremoto, sempre pari a magnitudo 2.9 della scala Richter, invece è stato registrato dai sismografi alle 4.12 con epicentro in una zona leggermente diversa, a circa 12 chilometri dai paesi di Ragalna e Zafferana Etnea.





Fortunatamente in nessuno dei due casi si segnalano ulteriori danni a persone o cose. L'intera zona da giorni è continuamente scossa da tremori della terra, che però nella maggior parte dei casi sono di intensità inferiore a magnitudo 2.5. La zona già colpita dal sisma di magnitudo 4.9 è comunque attentamente monitorata, perché sono diversi gli edifici danneggiati che a seguito di continue scosse potrebbero crollare improvvisamente. "Stiamo garantendo la massima assistenza agli sfollati, continuando incessantemente le operazioni di monitoraggio e verifica degli immobili. La situazione è sotto controllo e l’impegno totale ventiquattr’ore su ventiquattro". Sono le parole del sindaco di Zafferana Etnea, Alfio Vincenzo Russo, chiamato a gestire la pesante emergenza post terremoto nel suo territorio e che ha colpito, in maniera particolare, le frazioni di Fleri, Poggiofelice e Pisano. I circa cinquecento sfollati sono stati sistemati nelle strutture alberghiere della zona, e nel plesso scolastico a monte di Fleri sono garantiti con regolarità i pasti caldi.

Terremoto Etna: aumenta il numero degli sfollati in provincia di Catania

L'aeroporto di Catania resta pienamente operativo, nonostante continui l'attività stromboliana da crateri e bocche sommitali del vulcano, cominciata la vigilia di Natale, con la fuoriuscita di un'alta colonna di gas e cenere lavica. Diminuiscono i valori del tremore dei condotti interni che segnalano l'attività di risalita del magma. Intanto aumenta il numero degli sfollati per i danni causati dal terremoto di magnitudo 4.8 del giorno di Santo Stefano: sono 1.096. Quelli ospitati in alberghi convenzionati con la Regione sono 798, altri 292 quelli che hanno fatto ricorso a sistemazioni autonome e due le persone ospitate in strutture pubbliche. Sono salite inoltre a 4.212 le richieste di sopralluoghi: mille sono state già eseguite (il risultato è di 476 case agibili, 258 parzialmente agibili e 266 inagibili). Controllate anche 42 scuole: 35 sono agibili, 5 parzialmente agibili (una ciascuna a Santa Venerina e a Aci Catena e tre ad Acireale), due di Acireale non agibili.