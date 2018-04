Terremoto nella notte in Campania, lieve scossa di magnitudo 3.2

Terremoto nella notte in provincia di Salerno. La terra ha tremato alle 3.22 di notte. L’epicentro della scossa, di magnitudo 3.2, vicino a Ricigliano. L’ipocentro del sisma - rileva l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - è stato localizzato ad una profondità di circa 9 km.

Il terremoto - scrive SalernoToday - è stato avvertito in diversi paesi situati tra la Campania e la Basilicata come San Gregorio Magno, Romagnano al Monte, Balvano, Muro Lucano, Buccino, Salvitelle, Vietri di Potenza. Non risultano danni a cose o persone.

Intanto nel Maceratese continua lo sciame sismico che va avanti ormai da giorni. Nei giorni scorsi la zona di Muccia è stata colpita da due scosse di magnitudo 3.6 e 3.0. Questa notte un’altra serie di lievi scosse di magnitudo compresa tra 2.1 e 2.5.