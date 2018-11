Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nel Lazio

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata distintamente avvertita nel Lazio martedì 6 novembre 2018 intorno alle 19:50.

L'epicentro è stato localizzato dal servizio twitter in tempo reale dell'Ingv in provincia di Rieti. In particolare ad un chilometro a Sudest di Montenero Sabino.

Terremoto oggi, i comuni più vicini all'epicentro

Il terremoto che ha scosso il Lazio ha avuto origine in Sabina, a Montenero Sabino. Il principale comune a breve distanza dall'epicentro è Fara in Sabina.

Poggio San Lorenzo RI 3 589 888 Casaprota RI 3 744 1632 Torricella in Sabina RI 4 1342 2974 Monteleone Sabino RI 5 1224 4198

Previous internet detection in Central #italy 10 min ago is confirmed by seismic signal pic.twitter.com/bDnLuWzmR3 — EMSC (@LastQuake) 6 novembre 2018