Terremoto di magnitudo 3.0 in provincia di Avellino

Terremoto oggi in provincia di Avellino. La scossa, di magnitudo locale 3.0, alle 12.18. Dopo qualche minuto l'epicentro è stato localizzato dall'Ingv a Paternopoli, a 19 km a est del capoluogo, con ipocentro a dieci km di profondità. La scossa sarebbe stata distintamente avvertita dalla popolazione. Alcune scuole della zona - scrive infatti AvellinoToday - sono state fatte evacuare in via precauzionale. La Prefettura e la Protezione Civile si sono immediatamente attivate. Il terremoto comunque non ha provocato danni.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

19 Km a E di Avellino (54857 abitanti)

26 Km a SE di Benevento (60091 abitanti)

39 Km a NE di Salerno (135261 abitanti)

40 Km a NE di Cava de' Tirreni (53659 abitanti)

41 Km a N di Battipaglia (50786 abitanti)

48 Km a NE di Scafati (50787 abitanti)

54 Km a E di Acerra (59573 abitanti)

54 Km a NE di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)

58 Km a E di Portici (55274 abitanti)

58 Km a E di Torre del Greco (86275 abitanti)

58 Km a E di Caserta (76326 abitanti)

59 Km a E di Ercolano (53709 abitanti)

59 Km a E di Afragola (65057 abitanti)

61 Km a E di Casoria (77642 abitanti)

66 Km a E di Napoli (974074 abitanti)

68 Km a E di Aversa (53047 abitanti)

68 Km a E di Giugliano in Campania (122974 abitanti)

70 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti)

70 Km a SW di Foggia (151991 abitanti)

76 Km a NW di Potenza (67122 abitanti)

79 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)

82 Km a W di Cerignola (58396 abitanti)

85 Km a SW di San Severo (53905 abitanti)